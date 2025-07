Comissão debate retomada das atividades no RS após enchentes A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove, na quarta-...

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove, na quarta-feira (9), audiência pública para discutir a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes de 2025. A reunião foi solicitada pelos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS) e está marcada para as 14 horas, no plenário 15.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a pauta completa e os desdobramentos dessa importante discussão.

