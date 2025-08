Comissão debate serviços para pessoas com autismo e regulamentação da profissão de analista do comportamento A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (5), os serviços voltados...

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (5), os serviços voltados a pessoas com autismo e a regulamentação da profissão de analista do comportamento. O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). O debate será realizado às 10 horas, no plenário 13, e será interativo.

