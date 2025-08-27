Logo R7.com
Comissão debate situação de rodovia inacabada no norte do país

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre a situação da BR-210. A rodovia, projetada para ligar Roraima, Pará e Amapá, nunca foi concluída.

