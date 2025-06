Comissão debate situação dos lixões e inclusão socioprodutiva dos catadores A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública com o tema “Lixões... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h38 ) twitter

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública com o tema “Lixões, Inclusão Socioprodutiva e Mitigação de Emissões de Metano”. O objetivo do debate é promover a 3ª edição da Virada Parlamentar Sustentável, que contará com diversas atividades em diferentes espaços da Casa durante os meses de junho e julho de 2025. A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Fred Costa (PRD-MG), está marcada para as 10 horas, no plenário 3. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante debate! Leia Mais em Momento MT: Vigia Mais MT auxilia na recuperação de caminhonete roubada em menos de 24 horas

