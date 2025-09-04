Comissão debate uso da palavra “leite” em produtos vegetais
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (9), uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei 10553/18, que proíbe o uso da palavra “leite” em produtos de origem vegetal. O objetivo é dar mais clareza ao consumidor e proteger a cadeia produtiva do leite. Leia Mais em Momento MT:
