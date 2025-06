Comissão debate uso do Fundo Nacional de Segurança Pública no combate à violência contra a mulher A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (10), o uso do Fundo Nacional de Segurança... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (10), o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) no combate à violência contra a mulher. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância deste debate e as propostas discutidas. Leia Mais em Momento MT: FIT Pantanal reforça papel estratégico do turismo na economia de Mato Grosso

Governo de MT anuncia criação de Prêmio Anual de Jornalismo

Comissão da Câmara debate apoio ao futebol social brasileiro