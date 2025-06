Comissão discute criação de zonas de processamento de exportação em São Paulo

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (2), audiência pública para debater a criação de zonas de processamento de exportação (ZPEs) no estado de São Paulo. O debate atende a pedido do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e está marcado para as 10 horas, no plenário 5.

