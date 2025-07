Comissão discute estrutura regulatória do mercado de capitais e soberania nacional A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (8) sobre... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h38 ) twitter

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (8) sobre a estrutura regulatória do mercado de capitais e a soberania nacional. O evento atende a pedido do deputado Filipe Barros (PL-PR) e será realizado a partir das 14h30, em plenário a ser definido.

