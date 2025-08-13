Comissão discute impactos da inteligência artificial sobre direitos humanos A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), audiência pública...

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), audiência pública para discutir os efeitos da inteligência artificial (IA) sobre os direitos humanos. O debate atende a pedido dos deputados Reimont (PT-RJ), Erika Kokay (PT-DF) e Tadeu Veneri (PT-PR) e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 9.

Para saber mais sobre os impactos da inteligência artificial e os direitos humanos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: