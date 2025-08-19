Logo R7.com
Comissão discute infraestrutura para o desenvolvimento de inteligência artificial

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial (IA) da Câmara dos Deputados promove uma audiência pública nesta terça-feira (19) para discutir a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da IA e as vantagens das sandboxes. Esses mecanismos funcionam como um laboratório normativo, avaliando impactos antes da aplicação de um regime jurídico definitivo.

