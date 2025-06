Comissão discute os exercícios da maternidade, políticas de cuidado e alternativas à privação de liberdade A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), audiência pública sobre os exercícios... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h56 ) twitter

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), audiência pública sobre os exercícios da maternidade, políticas de cuidado e alternativas à privação de liberdade. O debate atende pedido da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). A deputada cita dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), segundo os quais há cerca de 50.646 mulheres em cumprimento de pena, sendo que, desse total, 28.975 encontram-se em celas físicas e 15.623 possuem filhos. “No entanto, a maternidade, que é um direito garantido a elas, não pode ser exercida de maneira plena e integral, seja em razão dos efeitos da Lei Sargento PM Dias, que retirou a possibilidade da saída temporária para presos(as) que estão em regime semiaberto, seja pela prisão domiciliar, que, apesar de ser alternativa ao encarceramento em unidades prisionais, acaba tão restritiva que limita tanto a liberdade da mulher quanto os direitos da criança”, afirma Sâmia Bomfim. Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Kajuru critica baixa vacinação contra gripe e alerta para avanço do negacionismo

