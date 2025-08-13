Logo R7.com
Comissão discute políticas públicas para pessoas com autismo; assista

Mais de 2,4 milhões de brasileiros vivem com autismo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para discutir a implementação de políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública nesta terça-feira (12), reunindo especialistas e representantes de entidades do setor.

