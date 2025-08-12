Comissão do Esporte debate Jogos da Juventude 2025 A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os Jogos da Juventude 2025,...

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os Jogos da Juventude 2025, que serão realizados em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os detalhes desse importante evento esportivo!

Leia Mais em Momento MT: