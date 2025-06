Comissão do Esporte debate regras para uso de pistas de atletismo no Brasil A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (2), audiência pública para discutir as regras de uso das...

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (2), audiência pública para discutir as regras de uso das pistas de atletismo no Brasil. O encontro está marcado para as 14 horas, no plenário 4.

