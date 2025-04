Comissão do Meio Ambiente discute combate a incêndios no Pantanal A 1ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato...

A 1ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), realizada hoje (28), debateu ações de combate aos incêndios florestais nos biomas Pantanal, Cerrado e Floresta, com representantes da Defesa Civil, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), Instituto Chico Mendes Bio (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

