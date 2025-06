Comissão do novo PNE discute educação inclusiva e educação bilíngue de surdos A comissão especial da Câmara dos Deputados responsável pela análise do novo Plano Nacional de Educação (PNE) promove uma audiência... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h37 ) twitter

A comissão especial da Câmara dos Deputados responsável pela análise do novo Plano Nacional de Educação (PNE) promove uma audiência pública nesta terça-feira (10) para debater o Projeto de Lei 2614/24. A discussão abordará a educação especial, com foco em educação inclusiva e educação bilíngue para surdos.

