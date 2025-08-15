Comissão dos Direitos dos Idosos reforça campanha de doação de fraldas e convida secretária de Assistência Social para tratar sobre CCIs Vinicius Ferreira SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão dos Direitos dos Idosos (CDI) da Câmara Municipal de Cuiabá realizou...

Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share