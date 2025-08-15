Logo R7.com
Comissão dos Direitos dos Idosos reforça campanha de doação de fraldas e convida secretária de Assistência Social para tratar sobre CCIs

Vinicius Ferreira SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Vinicius Ferreira SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão dos Direitos dos Idosos (CDI) da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta sexta-feira (15), reunião para deliberar sobre ações voltadas ao fortalecimento de políticas públicas e iniciativas de apoio à população idosa da capital.

