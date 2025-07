Comissão especial vota parecer sobre nova Lei de Incentivo ao Esporte

Momento MT |Do R7

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta da nova Lei de Incentivo ao Esporte (PLP 234/24) reúne-se nesta quarta-feira (9) para discutir e votar o parecer do relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 16.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: