Comissão faz novo debate sobre aposentadoria de agentes de saúde e de combate às endemias A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre direitos trabalhistas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias...

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre direitos trabalhistas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (PEC 14/21) realizará audiência pública na próxima terça-feira (26) para discutir a concessão de aposentadoria especial a esses profissionais.

