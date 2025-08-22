Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão faz novo debate sobre aposentadoria de agentes de saúde e de combate às endemias

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre direitos trabalhistas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre direitos trabalhistas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (PEC 14/21) realizará audiência pública na próxima terça-feira (26) para discutir a concessão de aposentadoria especial a esses profissionais.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.