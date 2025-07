Momento MT |Do R7

Comissão mista da MP do setor elétrico será instalada na terça-feira Será instalada na terça-feira (5), às 14h30, a comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MP) 1.300/2025, que promove...

Será instalada na terça-feira (5), às 14h30, a comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MP) 1.300/2025, que promove uma ampla reformulação nas regras do setor elétrico. Após a instalação, os parlamentares deverão eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as mudanças no setor elétrico!

Leia Mais em Momento MT: