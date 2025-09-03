Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais...

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais tempo para concluir seu relatório sobre o projeto (PLN 2/2025). A votação da matéria na Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve ocorrer na semana que vem. Segundo Gervásio Maia, houve um aumento no número de emendas sugeridas: foram registradas 2.465 emendas neste ano, em contraste com as 1.429 do ano passado.

