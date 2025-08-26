Comissão mista discute com setor financeiro tributação de fundos, ativos e apostas
A comissão mista da Medida Provisória (MP) 1303/25, sobre tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, reúne-se nesta quarta...
A comissão mista da Medida Provisória (MP) 1303/25, sobre tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, reúne-se nesta quarta-feira (27) para debater a proposta com representantes do setor financeiro. Leia Mais em Momento MT:
A comissão mista da Medida Provisória (MP) 1303/25, sobre tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, reúne-se nesta quarta-feira (27) para debater a proposta com representantes do setor financeiro.Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: