Comissão ouve ex-advogado da Santa Casa e anuncia providências diante da ausência do presidente do CRM. A Comissão Especial de Inquérito... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 14h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 14h01 )

Comissão ouve ex-advogado da Santa Casa e anuncia providências diante da ausência do presidente do CRM. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura a situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis realizou, nesta terça-feira (22), a oitiva do ex-advogado da instituição, Dr. Leonardo Resende. A reunião teve início às 18h e foi encerrada por volta das 21h. A oitiva prevista anteriormente, com o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Diogo Leite Sampaio, marcada para as 16h, não ocorreu devido à ausência do convocado pela segunda vez consecutiva. Durante o depoimento, Dr. Leonardo respondeu a questionamentos dos parlamentares sobre contratos firmados, patrimônio e relações administrativas da Santa Casa ao longo dos anos em que esteve vinculado à instituição. A vereadora Luciana Horta, revisora da CEI, avaliou que as informações prestadas podem auxiliar nos próximos passos da investigação. “Dr. Leonardo teve muito a contribuir frente a 16 anos da Santa Casa. Pode falar um pouco do contrato, dos bens que a Santa Casa possui e das atividades administrativas em relação à instituição com outros parceiros. Acho que vamos esclarecendo ao longo da CEI muita coisa, com um objetivo só: fazer a Santa Casa crescer e se manter como um hospital de todos,” afirmou a vereadora. Já o vereador Dr. Manoel Silva Neto destacou a importância da CEI para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição. “O que nós queremos é tentar socorrer a instituição, que todos nós precisamos e que presta um serviço de qualidade. As oitivas são fundamentais para esclarecermos dúvidas e levantarmos informações importantes para que a Santa Casa continue servindo à população de Rondonópolis”, explicou o vereador. O relator da comissão, vereador Vinícius Amoroso, ressaltou que cada depoimento tem potencial de abrir novas frentes dentro da investigação. “Estamos ouvindo todos os agentes envolvidos, buscando documentos, nós vamos os trabalhos até que a gente consiga trazer esse relatório conclusivo”, explicou Amoroso. Com a ausência do presidente do CRM pela segunda vez, o vereador Ibrahim Zaher, informou que agora será adotada medida judicial para garantir sua convocação.” Para mais detalhes sobre essa importante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende homem por tentativa de homicídio na Região dos Lagos

