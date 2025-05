Comissão promove apresentação de teatro com experiência sensorial imersiva A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove, nesta quinta-feira (8), a apresentação do Teatro dos Sentidos... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 22h27 ) twitter

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove, nesta quinta-feira (8), a apresentação do Teatro dos Sentidos. Essa técnica de encenação, criada por uma brasileira, propõe uma experiência sensorial imersiva, especialmente pensada para pessoas com deficiência visual. No entanto, também oferece ao público em geral a oportunidade de vivenciar a arte de maneira não convencional, com os olhos vendados, aguçando os demais sentidos. A proposta é envolver o público em uma narrativa que utiliza sons, aromas, texturas e sabores, criando um ambiente rico em estímulos sensoriais. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa experiência única! Leia Mais em Momento MT: Chico Rodrigues defende participação de pequenas empresas em licitações

