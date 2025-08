Comissão promove debate com a ministra da Mulher sobre violência contra mulheres no esporte A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (6), a ministra da Mulher, Márcia Lopes, para discutir formas...

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (6), a ministra da Mulher, Márcia Lopes, para discutir formas de enfrentamento da violência contra as mulheres no esporte. O debate será realizado a partir das 13 horas, no plenário 4, e será interativo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante debate!

Leia Mais em Momento MT: