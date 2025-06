Comissão recebe secretária do governo para apresentação de balanço de empresas estatais A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira (1º) a secretária de Coordenação e Governança... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h57 ) twitter

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira (1º) a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Elisa Leonel, para audiência pública solicitada pelo deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS). A secretária deverá apresentar um balanço sobre as empresas estatais federais e as ações de gestão implementadas pelo órgão. “A troca de informações e a interação com os membros da comissão possibilitarão um maior entendimento das diretrizes que estão sendo adotadas pela secretaria e sobre os dados reais das estatais brasileiras”, afirma o parlamentar. O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 8. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Ação “Idoso Ativo e Feliz” realiza mais uma edição neste sábado

