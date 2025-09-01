Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça

O relatório da Medida Provisória (MP) 1300/25, que moderniza o setor elétrico,  será votado nesta terça-feira (2), às 14h30, pela comissão...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O relatório da Medida Provisória (MP) 1300/25, que moderniza o setor elétrico, será votado nesta terça-feira (2), às 14h30, pela comissão mista que analisa o texto. Entre outros temas, a MP busca reduzir os custos das famílias de baixa renda e estimular a competitividade e os investimentos.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.