Comissões aprovam e projeto que acaba com a taxa de lixo em Cuiabá vai à votação nesta quinta (3) 02/04/2025

Na tarde desta quarta-feira (2), as Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), da Câmara Municipal de Cuiabá, deram pareceres pela aprovação do Projeto de Lei Complementar do Executivo que revoga a taxa de lixo na capital.

