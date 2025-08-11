Logo R7.com
Comissões da Câmara Municipal de Cuiabá aprovam projeto que prorroga prazo de liquidação da PRODECAP S/A

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá Em reunião conjunta realizada nesta segunda-feira (11), a Comissão de Constituição...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá

Em reunião conjunta realizada nesta segunda-feira (11), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e a Comissão de Previdência e Administração Pública (CPAP) da Câmara Municipal de Cuiabá aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo que altera a Lei nº 3.624, de 1997, para prorrogar o prazo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Cuiabá (PRODECAP S/A).

