Comissões discutem plano de saúde de aposentados do Itaú Unibanco

As comissões de Legislação Participativa; e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizarão audiência pública nesta terça-feira (19) para discutir o plano de saúde dos aposentados do Banco Itaú Unibanco. O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

