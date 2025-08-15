Comissões discutem segurança pública e defesa dos direitos de crianças e adolescentes
Thalita Queiroz/SECOM – Câmara Municipal de CuiabáAs Comissões de Segurança Pública (CSP) e da Criança e do Adolescente (CCA) da Câmara Municipal de Cuiabá realizaram, na tarde desta quinta-feira (14), reunião conjunta para tratar de temas voltados à segurança pública e à proteção integral de crianças e adolescentes no município.
