Comissões realizam seminário sobre a COP30 e proteção dos biomas

As comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizam, nesta terça-feira (5), o seminário “COP30: um compromisso com as vidas que sustentam os biomas”. A COP30 será realizada na cidade de Belém (PA). O debate na Câmra será às 13 horas, no Auditório Freitas Nobre.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os convidados do debate e a importância deste seminário.

Leia Mais em Momento MT: