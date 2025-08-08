Comissões realizam seminário sobre desafios e perspectivas para a primeira infância Doze comissões da Câmara dos Deputados realizam, nesta terça-feira (12), seminário sobre o tema “Biênio da Primeira Infância: desafios... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h38 ) twitter

Doze comissões da Câmara dos Deputados realizam, nesta terça-feira (12), seminário sobre o tema “Biênio da Primeira Infância: desafios e perspectivas para a garantia de direitos em uma agenda intersetorial”. O evento será realizado a partir das 9 horas, em plenário a ser definido. Veja quem foi convidado e as comissões envolvidas. O seminário atende a pedidos dos deputados Laura Carneiro (PSD-RJ), Duda Salabert (PDT-MG), Socorro Neri (PP-AC), Dr. Zacharias Calil (União-GO), Silvia Cristina (PP-RO), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Rosangela Moro (União-SP), Erika Kokay (PT-DF) e Silvye Alves (União-GO). Segundo os parlamentares, a primeira infância, que abrange os primeiros seis anos de vida, é uma fase determinante para o desenvolvimento humano e para a formação de competências cognitivas e emocionais. Para saber mais sobre este importante seminário e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão debate aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias

