Comitê da “arboviroses” se reúne para discutir retiradas de “big bag” no Município

Na manhã da ultima terça feira dia 05 de maio estiveram na sala de reuniões do Paço Municipal, o comitê de arboviroses, (que é infecções causadas por vírus transmitido através da picada de mosquito) vereadores, membros da fiscalização e secretários do governo municipal, para tratarem sobre a retirada de “bags”, onde uma grande parte dos mesmos fica em cima de calçadas obstruindo o passeio público, e com os acúmulos de lixos depósitos nos mesmo, se transforma em um criadouro do Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, a chikungunia e a doença do zika vírus. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Criação de rota turística Belém-Bragança vai à sanção

