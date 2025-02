Comitê de Enfrentamento intensifica ações contra a dengue e chikungunya

Momento MT |Do R7

O Comitê de Contenção às Arboviroses, composto por representantes de diversos setores da Vigilância Sanitária, reuniu-se na quinta (31), no auditório da unidade, com a secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Barboza Sampaio, para discutir as estratégias e ações articuladas para o enfrentamento ao avanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Dengue e Chikungunya.

