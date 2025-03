Comitê de Operações Emergenciais discute estratégias contra arboviroses O Comitê de Operações Emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) reuniu-se para discutir e elaborar a continuidade... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Comitê de Operações Emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) reuniu-se para discutir e elaborar a continuidade das estratégias de enfrentamento às arboviroses. A discussão ocorre em um momento crítico para a saúde pública da capital, que enfrenta um crescimento expressivo nos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento, Cuiabá registra 1.400 casos notificados de dengue, com 1.028 confirmações. A chikungunya apresenta um cenário ainda mais preocupante, com 6.398 notificações e 6.183 casos confirmados. Além disso, há dois casos notificados de zika vírus na cidade, sem confirmações. Durante as 11 primeiras semanas epidemiológicas (SE) de 2025, os dados indicam um crescimento expressivo das infecções, especialmente da chikungunya. Saiba mais sobre as estratégias de combate às arboviroses e a situação epidemiológica em Cuiabá no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito reitera compromisso com regularização fundiária e moradia popular

Projetos aumentam rigor contra golpes virtuais

Câmara Municipal retoma o “Programa Vereador Mirim”