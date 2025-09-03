Comitê Paralímpico Brasileiro promove camping de alto rendimento em Mato Grosso O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove, até sábado (6.9), a edição Centro-Oeste do Camping Escolar Regional, em Cuiabá e Várzea...

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove, até sábado (6.9), a edição Centro-Oeste do Camping Escolar Regional, em Cuiabá e Várzea Grande, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento apresenta a rotina de alto rendimento a 69 atletas com idade entre 11 e 18 anos de cinco estados e do Distrito Federal, incluindo 45 de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento para o esporte paralímpico!

Leia Mais em Momento MT: