Comitiva chinesa visita Mato Grosso e elogia modelo que alia produção recorde e preservação ambiental Mato Grosso recebeu nesta sexta-feira (27.6) uma comitiva chinesa formada por 24 altos gestores e empresários do setor do agronegócio...

Mato Grosso recebeu nesta sexta-feira (27.6) uma comitiva chinesa formada por 24 altos gestores e empresários do setor do agronegócio e da inovação, integrantes do World AgriFood Innovation Forum (WAFI) e do Sustainable Agriculture Delegation (WRI). O grupo participou de uma agenda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no Palácio Paiaguás, onde conheceu de perto os projetos estratégicos do estado que vêm transformando o cenário da produção e da tecnologia na região.

