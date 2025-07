Comitiva da Prefeitura de Cuiabá visita Casa do Autista em Santa Catarina Liderada pela primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, uma equipe técnica da Prefeitura de Cuiabá visitou a Casa do Autista em Balneário...

Liderada pela primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, uma equipe técnica da Prefeitura de Cuiabá visitou a Casa do Autista em Balneário Camboriú-SC. A unidade de acolhimento e tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é referência nacional e atende cerca de 200 crianças de 3 a 11 anos diagnósticas no município. Além da primeira-dama, participou também as secretárias municipais de Saúde, Lúcia Helena e de assistência social, Helida Vilela, além da presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Calil.

