Momento MT |Do R7

Comitiva de Campo Novo visita Balneário Camboriú e conhece ações voltadas ao Autismo e fortalecimento familiar A convite da primeira-dama de Cuiabá, Samanta, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Novo do Parecis participa de visita...

A convite da primeira-dama de Cuiabá, Samanta, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Novo do Parecis participa de visita técnica ao município de Balneário Camboriú, referência nacional em políticas públicas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as iniciativas que podem transformar a realidade da população de Campo Novo do Parecis! saiba mais

Leia Mais em Momento MT: