Comitiva mato-grossense estuda modelo de ZPE no Ceará para aplicar em Cáceres Uma comitiva de Mato Grosso formada por representantes do Governo do Estado e do setor industrial realizou, nesta terça-feira (8.7),...

Uma comitiva de Mato Grosso formada por representantes do Governo do Estado e do setor industrial realizou, nesta terça-feira (8.7), uma missão técnica ao Ceará com foco no desenvolvimento logístico e industrial do estado. A visita teve como destino a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) Ceará e o Porto de Pecém (CE), referência nacional em operação alfandegada integrada à indústria exportadora.

Para saber mais sobre essa importante missão e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: