Como o turismo e a agricultura familiar ajudou a “palmitolândia” a salvar o palmito Juçara na Mata Atlântica

No coração da Mata Atlântica, em São Paulo, uma palmeira que caminhava para a extinção encontrou no turismo o seu maior aliado. Esta é a história da Anna Gabriella e da Ana Maria, donas da “Palmitolândia”, um empreendimento familiar que mudou o rumo da produção do palmito Juçara para protegê-lo. A solução começou nos anos 90, com a ousadia de José Osmar, que, junto com sua esposa Ana Maria, decidiu trazer sementes do palmito pupunha, uma espécie amazônica, para São Paulo.

