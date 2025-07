Como parte de cúpula sobre clima, CMA debate atuação do Brasil na COP 30 A atuação do Brasil à frente da COP 30, maior conferência mundial sobre mudanças no clima, e a defesa do multilateralismo serão temas... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h58 ) twitter

A atuação do Brasil à frente da COP 30, maior conferência mundial sobre mudanças no clima, e a defesa do multilateralismo serão temas de debate na Comissão de Meio Ambiente (CMA) na quarta-feira (6), às 10h30. A audiência pública faz parte da programação da II Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, a ser realizada no Congresso Nacional nas próximas quarta (6) e quinta-feira (7). Além da diretora-executiva da COP 30, Ana Toni, a CMA receberá os presidentes das Comissões de Meio Ambiente dos Senados do Chile, Alfonso de Urresti Longton, e da Argentina, Edith Terenzi. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a cúpula e a atuação do Brasil na COP 30! Leia Mais em Momento MT: Fórum debate melhorias e fortalecimento da rede de atendimento a crianças e adolescentes

