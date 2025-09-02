Companhia Raio apreende 41 porções de entorpecentes e prende homem em flagrante por tráfico Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta segunda-feira (1º.9), 41 porções...

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta segunda-feira (1º.9), 41 porções de entorpecentes entre maconha e pasta base de cocaína e prenderam um homem, de 55 anos, suspeito por tráfico ilícito de drogas, em Cuiabá.

