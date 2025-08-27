Companhia Raio detém três suspeitos por tráfico e apreende 51 porções de entorpecentes Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta terça-feira (26.8), 51 porções de...

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta terça-feira (26.8), 51 porções de entorpecentes entre maconha e pasta base de cocaína, no bairro Bela Vista, em Cuiabá. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um homem, de 19 anos, foram detidos em flagrante suspeitos por tráfico ilícito de drogas. As equipes realizavam o policiamento tático e ostensivo na região, em decorrência da Operação Tolerância Zero, quando flagraram o trio na esquina da avenida principal do bairro. Os suspeitos tentaram fugir com aproximação dos militares, sendo abordados imediatamente.

