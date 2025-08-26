Companhia Raio prende casal por tráfico de drogas e apreende 47 porções de maconha Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) prenderam um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 24...

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) prenderam um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (25.8), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram encontradas 47 porções de maconha. Durante motopatrulhamento tático, os policiais receberam informações de que um casal estaria comercializando drogas em frente a uma residência no bairro Dom Aquino. Em diligências, a equipe se deslocou até o endereço informado, momento em que flagraram um homem em uma moto com as características repassadas. O suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: