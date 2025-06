Companhia Raio prende três pessoas por tráfico e apreende 55 porções de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), dos 1º e 2º Comandos Regionais, prenderam três pessoas suspeitas por tráfico ilícito de drogas e apreenderam 55 porções de entorpecentes, nesta quarta-feira (11.6), em Cuiabá e em Várzea Grande. Durante patrulhamento tático no bairro Campo Verde, na Capital, os policiais militares do 1º CR flagraram um grupo de pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência. Com a aproximação das equipes, elas seguiram em direções opostas. Um homem, de 27 anos, foi abordado e identificado em seguida.

