Competição reúne crianças de projetos sociais em iniciativa inédita O Ginásio Marechal Rondon, no Centro, esteve em festa na noite desta sexta-feira (9) com a abertura da 1ª Copa Rondonópolis de Futsal... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O Ginásio Marechal Rondon, no Centro, esteve em festa na noite desta sexta-feira (9) com a abertura da 1ª Copa Rondonópolis de Futsal de Projetos Sociais e Convidados, uma iniciativa com o apoio da Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria de Promoção e Assistência Social e Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa competição emocionante!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Militar e Gefron apreendem 45 tabletes de drogas e causam prejuízo de R$ 539 mil às facções criminosas

Polícia Militar apreende adolescente com sete tabletes e porções de maconha

Gracyanne Barbosa exibe vídeo passando óleo no corpo e provoca: ‘Vem passar’