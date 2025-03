Complexo Arena Pantanal recebe semifinal de Campeonato Mato-Grossense de Futebol e Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo A Arena Pantanal recebe, neste sábado (15.3), a partida entre Cuiabá e Operário Várzea-grandense (CEOV) pelas semifinais do Campeonato... Momento MT|Do R7 15/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h29 ) twitter

A Arena Pantanal recebe, neste sábado (15.3), a partida entre Cuiabá e Operário Várzea-grandense (CEOV) pelas semifinais do Campeonato Mato-Grossense de Futebol, às 15h30. A programação no complexo esportivo gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) tem ainda o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso no Ginásio Aecim Tocantins.

