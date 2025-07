Compliance Ambiental será abordado no 7º módulo do MBA em Gestão de Cidades Clique aqui para ampliar Práticas e processos de conformidade, o comprometimento com a legislação ambiental e os mecanismos de controle...

Práticas e processos de conformidade, o comprometimento com a legislação ambiental e os mecanismos de controle, reparação e impactos no meio ambiente serão abordados no 7° módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado nesta sexta-feira (4), a partir das 8h30.

